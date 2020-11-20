Bayraklı ve Bornova’da hayat durdu

İZMİR’de yıkıma neden olan depremin en çok etkilediği Bayraklı ve Bornova’da ailelerin taşınmasıyla birlikte çok sayıda cadde ve sokak sessizliğe büründü. Kafe ve restoranların çoğunlukta olduğu caddelerde açık olan iş yeri sayısında da bir hayli azalma olduğu görüldü. Depremden sonra yüzde 60 oranında işlerin azaldığını aktaran bölge esnafı, “Son bir haftadır bölge iyice sessizleşmeye başladı. Resmen göç başladı. Birkaç hafta sonra daha da hayalet şehre dönmesini bekliyoruz. Zamanla düzeleceğini düşünüyorum ama çok daha kısa bir sürede olmaz” ifadelerini kullandı.

Özkanlar Apartmanı’nın yöneticisi Bakır Kuş ise, “Güçlendirme çalışmalarının ardından oturulabileceğimiz söylendi ama binayı boşaltacağız. Zeminin sağlam olduğunu düşündüğüm için Menemen ilçesine taşınacağım” dedi.

88 aileye beyaz eşya

Bayraklı Belediyesi Arçelik ile yapılan işbirliği kapsamında ihtiyaç sahibi 88 ailenin; buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon ya da set üstü ocak ihtiyaçları karşılanacak. Eşyalar, vatandaşların yeni evlerine teslim edilip kurulumu yapılacak. İzmir’deki yıkıcı depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Serdar Sandal, “Deprem sonrası dayanışmasıyla ortak sorunlarda nasıl birlik olunduğunu gösterdik. Biz büyük bir aileyiz. Gücümüze güç katan herkese sonsuz teşekkür ederiz” dedi. Uygulamada ihtiyaç sahibi aileler belediyeye başvuranlar ve durumu tespit edilenler arasından belirlendi.