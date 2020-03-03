03.03.2020 - 07:00 |
Bayraklı’da 15 saat boyunca su kesik!
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı’ya su sağlayan pompa istasyonunda onarım ve bakım çalışması yapacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı’ya su sağlayan pompa istasyonunda onarım ve bakım çalışması yapacak. Çalışmalar nedeniyle, yarın 09.00-24.00 saatleri arasında, 75. Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Gümüşpala, Muhittin Erener, Onur, Org.Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baksı, Yamanlar, Turan, Soğukkuyu ve Körfez mahallelerinde kesinti uygulanacak.
Yer: İstanbul! 'Her şeyi ortaya koyuyoruz'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.