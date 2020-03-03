BİST 107.3100EURO6,900,59USD6,190,48ALTIN317,691,17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’da 15 saat boyunca su kesik!
    ABONE OL
    03.03.2020 - 07:00 |

    Bayraklı’da 15 saat boyunca su kesik!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı’ya su sağlayan pompa istasyonunda onarım ve bakım çalışması yapacak.

    Bayraklı’da 15 saat boyunca su kesik!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı’ya su sağlayan pompa istasyonunda onarım ve bakım çalışması yapacak. Çalışmalar nedeniyle, yarın 09.00-24.00 saatleri arasında, 75. Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Gümüşpala, Muhittin Erener, Onur, Org.Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baksı, Yamanlar, Turan, Soğukkuyu ve Körfez mahallelerinde kesinti uygulanacak.

    Yer: İstanbul! 'Her şeyi ortaya koyuyoruz'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili hangi tarihte?

    Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili hangi tarihte?

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber