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    HaberlerEge Haberleri Bayraklılı sporcular sahalara döndü
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Bayraklılı sporcular sahalara döndü

    Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayında ara verilen spor kursu faaliyetlerine yeniden başladı.

    Bayraklılı sporcular sahalara döndü

    Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayında ara verilen spor kursu faaliyetlerine yeniden başladı. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre salgına karşı tüm önlemler alınarak, 12 branşta kurslar, sporseverleri yeniden bir araya getiriyor. Salonlarda başlayan kurslarda ilk etapta futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, pilates, aerobik, yoga, zumba, güreş, engelli vatandaşlara yönelik masa tenisi, cornhole ve power pilates eğitimleri ücretsiz veriliyor. Vatandaşların kurslara gelirken maske ve hijyen kurallarına uymaları isteniyor. Her ders arasında tesisler baştan aşağı temizleniyor. Spor yaparken gerekli sosyal mesafe ise eğitmenler tarafından sağlanıyor.

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