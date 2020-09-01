‘Bayramlarımızı daima heyecanla kutlayacağız’

Efes Selçuk Belediyesi, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi. Şehitlik ziyaret edildi. CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, örgüt üyeleri ve meclis üyeleriyle birlikte katıldığı programda konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Milli bayramlarımızı her daim coşku içinde kutlayacağız. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.