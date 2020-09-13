BAYSEM’de kayıt zamanı

Türkiye’de online eğitime geçen ilk kurum olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), yeni eğitim-öğretim yılını açıyor. 21 Eylül’de başlayacak yeni dönem öncesi öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Serdar Sandal, pandemi sürecinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kendisi de matematik öğretmeni olan Sandal, “Eğitim, en büyük önceliğimiz. Pandemi sürecinde özveriyle çalışan, BAYSEM’in başarısında büyük payı olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bayraklılı anne babaların gözü arkada kalmasın” diye konuştu.

Seviye tespit sınavlarını tamamlayan BAYSEM’de, kesin kayıt işlemleri 14-18 Eylül günleri arasında yapılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından, 8., 12. sınıflar ve mezun gruplar, 21 Eylül’de online eğitime başlayacak.