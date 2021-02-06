Beklenen müzenin sanalı açılsın

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, uzun yıllardır açılması planlanan Ege Uygarlıkları Müzesi’nin, ilk aşamada “Sanal Müze” olarak hayata geçirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Projenin, hayata geçirildiğinde gerçek müzenin gezilmesine de büyük katkı sağlayacağını dile getiren Pırnar, “İzmir’deki müzelerin ziyaret sayılarının artması için sanal müzecilik teknolojileri ile yaratıcı pazarlama ve sunum uygulamalardan faydalanılması, müzeleri günlük hayatın içine çekecek. Günlük hayatın bir parçası haline gelmeleri ile sürdürülebilir olmalarını sağlayacak” dedi.