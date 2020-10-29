Beklenen projeler

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 93. toplantısında yüzülebilir Körfez hedefi ile Alsancak’ın sorunları ve gelecek perspektifi ele alındı. İzmir’in kişi başına arıtılan atık su miktarı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı ile lider kent olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Körfez’in kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalara odaklanmış durumdayız. Bu yıl ilk defa orta Körfez’de Güzelbahçe’de bir plajımız mavi bayrak aldı. Diliyorum ki bu istikrarlı çalışmalar sonucu Karşıyaka ve Karataş’ta önümüzdeki yıllarda mavi bayrağı göndere çekeceğiz. Birleşik çalışan yağmur suyu ve kanal sistemini birbirinden ayırmak için yağmur suyu kanallarının imalatına başladık. 385 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattının ise proje çalışmalarının tamamlanmak üzere. Öte yandan devraldığımız Levent Marina’da hazırlıklar bitmek üzere. İzmir Ticaret Odası ile de mendireğin marina olarak kullanılması için girişim başlattık” diye konuştu.



İhale yılbaşında



Alsancak Garı önündeki trafiğin yer altına alınması ve üzerinde 15 bin metrekareye yakın bir meydan düzenlemesi için kararlılıkla çalıştıklarını dile getiren Soyer, “Jeolojik bir takım öngörülemeyen sıkıntılar yaşadık. Bunun çözümüne yönelik de çalışıyoruz. Vazgeçmiş değiliz. Karşıyaka Çarşı ile iskeleyi birleştirecek alt geçit için yılbaşında ihaleye çıkıyoruz” dedi.



4 kat iyileşme



İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Şube Müdürü Selçuk Dündar, 2000 yılında devreye giren Büyük Kanal Projesi ile bataklık halindeki İzmir Körfezi’nde yaşanan iyileşmeyi aktardı. Güzelbahçe ve Çiğli ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin kapasitesini artıracaklarını söyleyen Dündar, İzmir’deki arıtmalardan çıkan çıkış suyu kalitesinin de yüksek olduğunu belirtti. Dündar, körfezdeki berraklık oranında 2002 yılıyla kıyaslandığında dört kata kadar iyileşme gözlendiğine dikkat çekti.



Birlikte güçlüyüz



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin İzmir’deki belediye meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Başkanın üzerindeki en büyük gücün Belediye Meclisi olduğunu beliten Soyer, “Aramızdaki iletişimi, koordinasyonu artırırsak bu güç daha görünür hale gelecek” dedi.



Toplu ulaşımda HES Kodu kontrolü



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında aldığı karar uyarınca toplu ulaşım araçlarında elektronik HES Kodu kontrolü uygulamasını yarından itibaren başlatıyor. İlk etapta, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart biniş bilgileri, her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Yurttaşların, kişiselleştirilmiş ve hamiline İzmirim kartlarını, 15 Kasım’a kadar “hes.eshot.gov.tr” adresi üzerinden HES Kodları ile eşleştirmesi isteniyor.



Çelenk töreni



Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı resmi törenle başladı.



İZSİAD’dan 100 tablet



İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından başlatılan eğitime destek kampanyasına 100 tabletle katıldı. Soyer, “Kampanyaya destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bütün hikaye vicdanla başlıyor. O nedenle desteğiniz çok değerli. İyi ki varsınız” dedi. İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “Üyelerimizin yüzde 90’ı kendi çabalarıyla bu noktaya geldi. Bu tür kampanyalarda elimizi taşın altına koymak istiyoruz” diye konuştu.