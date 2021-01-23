Belediye 150’inci yaşına girdi

Bayındır Belediyesi, bu yıl 150. yaşını kutluyor. Belediyenin 150. yılını sosyal medyada yayınladığı bir videoyla kutlayan Başkan Uğur Demirezen, “İlk günden bugüne kadar katkı sağlayan vefat etmiş tüm belediye başkanlarıma Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. O günden bugüne kadar belediye çalışanlarımızdan meclis üyelerimize kadar her kim bu şehir için dertlenmişse Allah’ım hepsinden razı olsun. İnşallah birlik ve beraberlik içinde farklılıkları zenginlik görerek herkesten güç alan bir noktada bir araya geleceğiz. Ortak paydamız Bayındır diyerek şehrimizde güzellikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.