Belediye bünyesinde arama kurtarma ekibi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AKUT Denizli Temsilciliği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekipleriyle bir araya geldi. “Belediyemiz içinde sizlere destek olacak bir ekip kurmak istiyoruz” diyen Doğan, “Gerek lojistik anlamında gerekse yer anlamında sonuna kadar sizlerin yanında olacağız. Hem eğitimleriniz anlamında hem de yönetimsel toplantılarınızda istediğiniz şekilde Merkez kütüphanemizin altındaki salonu size açık” ifadelerini kullandı.