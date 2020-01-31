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    HaberlerEge Haberleri Belediye ekipleri aralıksız çalışıyor
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    31.01.2020 - 07:00 |

    Belediye ekipleri aralıksız çalışıyor

    Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

    Belediye ekipleri aralıksız çalışıyor

    Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Ekipleri doğalgaz ve elektrik altyapısı için Atatürk Mahallesi’nde kazılan yolların tamiratlarını sürdürüyor. Park Bahçeler ekipleri de, Atatürk Parkı’nda, Demirci Camii’nde ve Atatürk Mahallesi 7 Eylül Stadı çevresinde çalışmalarını yürütüyor.

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