Belediye meclisi kararıyla sevindirdi

Dünya Engelliler Günü kapsamında kurulması planlanan Çeşme Belediyesi Engelli Hizmet Birimi yılın son meclisinde oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Ekrem Oran, “Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getiriyor, onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşüyor” dedi.