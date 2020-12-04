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    HaberlerEge Haberleri Belediye meclisi kararıyla sevindirdi
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    04.12.2020 - 07:00 |

    Belediye meclisi kararıyla sevindirdi

    Dünya Engelliler Günü kapsamında kurulması planlanan Çeşme Belediyesi Engelli Hizmet Birimi yılın son meclisinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Belediye meclisi kararıyla sevindirdi

    Dünya Engelliler Günü kapsamında kurulması planlanan Çeşme Belediyesi Engelli Hizmet Birimi yılın son meclisinde oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Ekrem Oran, “Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getiriyor, onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşüyor” dedi.

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