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    HaberlerEge Haberleri Belediye personeli acil durumlara hazır
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    28.11.2020 - 07:00 |

    Belediye personeli acil durumlara hazır

    Ayvalık Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ortaklığında afet ve acil durum ekiplerine sertifikalı yangın eğitimi verildi.

    Belediye personeli acil durumlara hazır

    Ayvalık Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ortaklığında afet ve acil durum ekiplerine sertifikalı yangın eğitimi verildi. 104 çalışanın katıldığı eğitim çalışmalarının ardından, katılımcılara sertifikaları verildi. Yıl boyunca Ayvalık Belediyesi personeline her ay bir konuda eğitim veriliyor. Başta iş güvenliği olmak üzere işçi kalitesini artırmak için Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile de çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri düzenleniyor.

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