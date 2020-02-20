20.02.2020 - 07:00 |
Belediye personeline öncelik sağlanacak
Özel Akhisar Eksen Kurs Merkezleri ile Akhisar Belediyesi arasında eğitim öğretime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Özel Akhisar Eksen Kurs Merkezleri ile Akhisar Belediyesi arasında eğitim öğretime yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, 2020-2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili olarak Eksen Kurs Merkezleri’ne öğrenci kabulündeki avantajlardan Akhisar Belediyesi ve belediyeye bağlı tüm kurum mensupları yararlanabilecek.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.