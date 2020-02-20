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    HaberlerEge Haberleri Belediye personeline öncelik sağlanacak
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    20.02.2020 - 07:00 |

    Belediye personeline öncelik sağlanacak

    Özel Akhisar Eksen Kurs Merkezleri ile Akhisar Belediyesi arasında eğitim öğretime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

    Belediye personeline öncelik sağlanacak

    Özel Akhisar Eksen Kurs Merkezleri ile Akhisar Belediyesi arasında eğitim öğretime yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, 2020-2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili olarak Eksen Kurs Merkezleri’ne öğrenci kabulündeki avantajlardan Akhisar Belediyesi ve belediyeye bağlı tüm kurum mensupları yararlanabilecek.

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