Belediye personeline öncelik sağlanacak

Özel Akhisar Eksen Kurs Merkezleri ile Akhisar Belediyesi arasında eğitim öğretime yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, 2020-2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili olarak Eksen Kurs Merkezleri’ne öğrenci kabulündeki avantajlardan Akhisar Belediyesi ve belediyeye bağlı tüm kurum mensupları yararlanabilecek.