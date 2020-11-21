Belediye vezneleri haftasonu da açık

Yunusemre Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 2020 yılı 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım’a kadar devam edeceğini söyledi. Ödemeler için vezneler önümüzdeki iki hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların geçmiş dönem borçlarının da yapılandırılabileceğini belirten Başkan Mehmet Çerçi, “Mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyorum” dedi.