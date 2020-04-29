29.04.2020 - 07:00 |
Belediyeden 50 bin aileye yardım eli
Bornova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek servisi yapıyor.
Bornova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek servisi yapıyor. Kızılay Bornova Şubesi işbirliğiyle Ramazan süresince 50 bin haneye sıcak yemek götürülecek. İlk dağıtım Naldöken Mahallesi’nde yapıldı. Başkan Mustafa İduğ, “Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın iftar sofralarına sıcak yemek taşıyacağız” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.