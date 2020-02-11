11.02.2020 - 07:00 |
Belediyeden veteriner hizmetleri için sayfa
Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, kayıp ilanları ve müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin duyuların paylaşacağı bir Facebook sayfası kurdu.
Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, kayıp ilanları ve müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin duyuların paylaşacağı bir Facebook sayfası kurdu. “Edremit Bld Veterinerlik” adıyla kurulan hesap üzerinden birçok duyuruyu hayvanseverle paylaşılacak, işbirlikleri artacak.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.