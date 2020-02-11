Belediyeden veteriner hizmetleri için sayfa

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, kayıp ilanları ve müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin duyuların paylaşacağı bir Facebook sayfası kurdu. “Edremit Bld Veterinerlik” adıyla kurulan hesap üzerinden birçok duyuruyu hayvanseverle paylaşılacak, işbirlikleri artacak.