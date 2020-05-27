Belediyeler hızır gibi

Merkezefendi Belediyesi’nin salgın dönemindeki en önemli sosyal projelerinden olan ve Ramazan ayına özel başlatılan ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi amacına ulaştı. İhtiyaç sahiplerine ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile destek olunan kampanyada, 18 bin 126 iftar paketi hazırlandı. Kampanya, mönülerin hazırlanmasında görev verilen 40 restorana da can suyu oldu.

Bin 156 hayırseverin 362 bin 520 lira destek verdiğini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Hayırseverlerimize ve bu büyük dayanışmaya katılan 40 restoranımıza sonsuz teşekkürler. Birlik ve beraberliğin yenemeyeceği güçlük yoktur” dedi.

Bornova Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde ilaç alamayan ya da aldığı ilacın parasını ödeyemeyenler için “Askıda Reçete” kampanyası başlattı. Uygulamaya, belediyenin resmi web sitesinde bulunan “Askıda Reçete” bölümünden dahil olabilirsiniz.

‘Umarız daha da büyür’

İlk bağışı yapan Başkan Mustafa İduğ, “Bornova birlikte mücadele edecek, birlikte başaracak” diye konuştu. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ise, “Veresiye defterlerindeki isimlerin sayısı oldukça arttı. Kişilerin sağlığına ve iyileşme hakkına verilen bu katkı çok önemli, yaygınlaşmasını umut ediyorum” dedi.

Çiçek alımı

Karabağlar Belediyesi de, salgın sürecinde kooperatifleri unutmuyor. S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S.Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden, hazır çim, mevsimlik çiçek ve bitki alımı gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kuru gıda ürünlerinin yer aldığı koliler de, 220 Sayılı Güzelbahçe Tarım Kredi Kooperatifi’nden satın alındı. S.S. Kavacık Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi de, ürün alımlarıyla destekleniyor.