Belediyelerden, vergi ödemelerinde kolaylık

İlan reklam, emlak, çevre ve temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Turgutlu halkı belediyesi hizmet binasında yer alan veznelerden ya da webportal.turgutlu.bel.tr/web/guest/56 adresi üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilir. Pamukkaleliler de belediye ana binası, Atatürk Caddesi ve Deliktaş’taki ek binalar, Tapu Müdürlüğü, www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesi, PTT ile Halkbank şubelerini ziyaret edip ödemelerini yapabilir. Pamukkale Belediyesi, Paraf kredi kartlarına 5 taksit, Worldkarta 2+1 taksit imkânı da sunuyor.