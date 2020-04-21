‘Berber-kuaför unutulmasın’

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgesiyle kapatılan berber ve kuaförleri TBMM gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede özellikle berber ve kuaför esnafının zor durumda olduğunu belirten Sındır, “Esnafa yardımcı olunmalı. Ayrıca unutulmamalıdır ki, berberlik ve kuaförlük de bir sağlık hizmetidir” dedi. Sındır, kayıtlı kuaför ve berberlere salgın süresince aylık asgari ücret düzeyinde bir yardım yapılıp yapılmayacağını da sordu.