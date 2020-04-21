21.04.2020 - 07:00 |
‘Berber-kuaför unutulmasın’
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgesiyle kapatılan berber ve kuaförleri TBMM gündemine taşıdı.
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgesiyle kapatılan berber ve kuaförleri TBMM gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede özellikle berber ve kuaför esnafının zor durumda olduğunu belirten Sındır, “Esnafa yardımcı olunmalı. Ayrıca unutulmamalıdır ki, berberlik ve kuaförlük de bir sağlık hizmetidir” dedi. Sındır, kayıtlı kuaför ve berberlere salgın süresince aylık asgari ücret düzeyinde bir yardım yapılıp yapılmayacağını da sordu.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.