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    24.10.2020 - 07:00 |

    Bereketli topraklar

    Kuşadası Belediyesi’nin tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe’de, kış hazırlıkları başladı.

    Bereketli topraklar

    Kuşadası Belediyesi’nin tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe’de, kış hazırlıkları başladı. Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük arazinin 7 dönüm üzerinde kışlık sebzelerin yerli fide ve tohumlarının ekim ve dikim çalışmaları devam ediyor. Kış sezonu için şu ana kadar 13 bin pırasa, kereviz, lahana, karnabahar, brokoli fidesi dikildi. AdaMarket Ekspres araçları da, Adabahçe’den elde edilen ürünler ile evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerini Kuşadalıların ayağına götürmeye devam ediyor. Kuşadası’nın bereketli topraklara sahip olduğunu söyleyen Başkan Ömer Günel, “Toprak berekettir. Bire bin verir” diye konuştu.

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