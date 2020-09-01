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    01.09.2020 - 07:00 |

    Bergama BLD sahaya indi

    TFF 3. Lig’e yükselen ve yeni sezon için üst üste hamlelerle yönetim ile teknik heyetini belirleyerek 7 transfer yapan Bergama Belediyespor, antrenmanlara başladı.

    Bergama BLD sahaya indi

    TFF 3. Lig’e yükselen ve yeni sezon için üst üste hamlelerle yönetim ile teknik heyetini belirleyerek 7 transfer yapan Bergama Belediyespor, antrenmanlara başladı. 14 Eylül Stadı’nda ilk antrenmanını yaptı. Sezonun ilk çalışmasını Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, kulübün eski yöneticileri, sporcular ve taraftarlar izledi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Taraftarımız, sporcularımız, teknik heyet ve yöneticilerimizle büyük bir camiayız. Yeni sezonda yeni başarılara imza atarak şehrimize yeni mutluluklar yaşatacağız” dedi.

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