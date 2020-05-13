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    HaberlerEge Haberleri Bergama’da dayanışma
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    13.05.2020 - 07:00 |

    Bergama’da dayanışma

    Yemek yapamayacak kadar düşkün ve kimsesiz olan 500 kişiye her gün üç kap sıcak yemeği sefer taslarıyla dağıtan Bergama Belediyesi, dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelerin de Ramazan Ayı’nı huzurlu geçirmesi için çalışma başlattı.

    Bergama’da dayanışma

    Yemek yapamayacak kadar düşkün ve kimsesiz olan 500 kişiye her gün üç kap sıcak yemeği sefer taslarıyla dağıtan Bergama Belediyesi, dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelerin de Ramazan Ayı’nı huzurlu geçirmesi için çalışma başlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle dar boğaza düşen 137 aileye kuru gıda yardımında bulundu. Başkan Hakan Koştu, “Salgın bitene kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götürmeye devam edeceğiz” dedi.

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