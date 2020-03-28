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    HaberlerEge Haberleri Bergama’da fırınlara denetim
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    28.03.2020 - 00:02 |

    Bergama’da fırınlara denetim

    Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, virüs önlemleri kapsamında fırınlarda denetimlerde bulunup gerekli uyarıları yaptı.

    Bergama’da fırınlara denetim

    Toplum sağlığını tehdit eden salgına karşı görevli ekipler, maske ve eldiven dağıttı. Hijyen denetimlerinin yanı sıra fırınlarda ruhsat kontrolü, ekmeklerin gramajı ve fiyat tarifesi konusunda da denetim yapıldı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İlçemizin dört bir yanında hijyenik koşulları artırarak önlemlerimizi almaya devam ediyoruz” dedi. Koştu, vatandaşlara “Paniğe gerek yok. Tüm birimlerimiz görev başında” diye seslendi.

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