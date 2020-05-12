12.05.2020 - 07:00 | | DHA
Bergama’da trüf mantarı projesi
İZMİR’in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası’nda, son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan yöre halkına, ölmüş ağaçların altında keşfedilen trüf mantarı yeni gelir kapısı olacak.
İZMİR’in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası’nda, son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan yöre halkına, ölmüş ağaçların altında keşfedilen trüf mantarı yeni gelir kapısı olacak. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Alternatif ürünler için çalışmalar yapıyoruz. Özel yetiştirilmiş cins köpeklerle yapılan aramada zengin doğal trüf alanı tespit ettik. Ekonomik getirisi çok fazla olan ürünle orman köylümüze katkı sağlayacağız. Meşe gibi geniş yapraklı ağaçlarının altında ortaya çıkan trüflere fıstık çamı ağaçlarının altında da rastlandı. Bu alanlardaki trüf mantarı, fidan üretim aşamasında kullanılacak.” dedi. l
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