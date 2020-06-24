Bergamalı muhtarlar Selinos’tan umutlu

Projenin yıllardır gündemde olduğunu, her belediye başkanının sözler verdiğini anlatan mahalle muhtarları, dereden akan kanalizasyon sorunundan da kurtulacaklarını belirtip Başkan Hakan Koştu’ya teşekkür etti.

Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Yılmaz Özdalkıran, “Etrafı düzenlendikten sonra yapılacak kafeler, restoranlar ve parklar, yerli ve yabancı turisti çekecek. Bölgenin hem değeri hem de istihdam artacak” ifadelerini kullandı.

15 kez Ankara’ya gitti

İslamsaray Mahallesi Muhtarı Enes Sevici ise, “Başkanımız Hakan Koştu bu proje için somut adımları attı. Proje, sadece mahallemiz için değil Bergama için bir velinimet” dedi. Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nizamettin Büken ile Ulu Cami Mahallesi Muhtarı İsmail Uzuner de, “Kendi ürettiklerimizi buraya gelecek turistlere satıp gelir elde edebiliriz” diye konuştu.

Turabey Mahallesi Muhtarı Salih Baydan, “Bu proje hayata geçirildikten sonra Bergama’ya turist akını olacağından adım gibi eminim. Bana göre; Bergama’da yapılmış ve yapılacak en büyük proje” dedi. Selçuk Mahallesi Muhtarı Erhan Gücüyeter de, “Bu proje ile mahallelimiz yeşil alanlar ve kafelere kavuşacak. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şu son bir yıl içinde en az 15 kere Ankara’ya gittiğine şahit oldum” ifadelerini kullandı. Barbaros Mahallesi Muhtarı Yılmaz Aşık ise, “Derenin etrafı çok kötü durumda ama artık güzel olacağına inanıyorum. Başkan Koştu elinden geleni yapıyor” dedi.

‘Bölgenin tarihi ayağa kalkacak’

Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi’yle birlikte ayağa kalkacak tarihi değerler hakkında bilgi veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Ulu Cami, Tabaklar ve Üç Kemer Köprüsü’nü de görücüye çıkaracağız. Tabaklar Hamamı, Tabakhane, Çırçır Fabrikası, eski Topçu Kışlası içerisinde kalan tarihi yağ fabrikası, 1862 yılında inşa edilen sinagog ve 1875 yılında inşa edilen havra ile Roma döneminde inşa edilen Kızıl Avlu (Bazalika) gibi anıtsal yapılara da komşu olan Selinos, Bergama turizminin cazibesini artıracak” dedi.