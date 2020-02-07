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    07.02.2020 - 07:00 |

    Bergama’ya lojistik merkez kuruluyor

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ndeki sözlerinden biri daha gerçek oluyor.

    Bergama’ya lojistik merkez kuruluyor

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ndeki sözlerinden biri daha gerçek oluyor. İslamsaray Mahallesi vakıflar üstü mevkiindeki 13 bin metrekare alanda TIR ve kamyon garajı hayata geçiyor. Yapımı devam eden yeni çevre yolunun kuzeyinde yer alacak olan garaj için aynı zamanda çevre yolu ile bağlantı da yapılacak. Çandarlı Limanı’nın, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin faaliyete geçmesi, her geçen gün yeni yatırımcılar çeken Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesiyle de garaj önemli bir lojistik merkezi olacak.

    ‘Bize yakışmıyordu’

    Bakırçay bölgesine hizmet edecek olan lojistik merkezin yıllardır beklendiğini söyleyen Başkan Koştu, “İlçemiz; otoyollar, OSB ve liman çalışmaları ile ekonomik gelişmelerin tam göbeğinde duruyor. Bütün bu projelere entegre, bölgemizin en büyük lojistik merkezlerinden TIR ve kamyon garajının çalışmalarına başladık. DSİ‘den kanal boyu yol ve beton sulama kanalı üzeri köprü geçiş izinlerini ısrarlı takiplerimiz neticesinde olumlu olarak sonuçlandırdık. Tır ve kamyonların cadde ve sokak aralarına gelişi güzel bırakılması, üç bin yıllık tarihi ile turizm kenti olan Bergama’ya hiç yakışmıyor. İzmir’in kuzey aksında Bergama’nın ekonomik olarak çok büyük gelişmelere gebe olduğu bu günlerde şehrin her anlamda bu alt yapıya hazır hale getirilmesi için faaliyetlerimüz sürecek” dedi.

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