Berger’e Görsev’li uğurlama

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger, bu akşam Kerem Görsev Trio konseriyle uğurlanıyor. Konser, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) çatısı altında 24 yıldır faaliyetlerini sürdüren İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenecek. Piyanoda Kerem Görsev, davulda Ferit Odman ve kontrbasta Volkan Hürsever’den oluşan Kerem Görsev Trio, saat 21.00’de Instagram canlı yayınında olacak. Bu özel performansa Büyükelçi Christian Berger de sohbetiyle katılacak. Konser, @eudelegationturkey ve @keremgorsev Instagram adreslerinden canlı olarak yayımlanacak.