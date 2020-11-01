Beş kıtada 70’den fazla ülkeye satış

1965 yılında Belçika’da kurulan bir alüminyum sistem firması olan Reynaers Alüminyum, konut projelerinden ticari ve endüstriyel projelere kadar pazardaki tüm sektörler için özelleştirilmiş çözümler sunuyor. 20 yıldır Türkiye’de çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Reynaers Türkiye Pazarlama Müdürü Ebru Yalçın, firmanın globalde 40 ülkede 2 bin 200’ün üzerinde çalışanıyla faaliyet gösterdiğini ve ürünlerin 5 kıtada 70’den fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Özel iç mekanlar

Yalçın, “Pencere, kapı, sürme ve katlanır sistemler, giydirme cephe, kış bahçesi, güneş kırıcı, havalandırma ve sineklik gibi tamamlayıcı sistemler için yenilikçi ve sürdürülebilir alüminyum çözümler geliştiriyoruz. Reynaers bir tedarikçi olmanın yanı sıra ev sahipleri, mimarlar, cephe firmaları ve yatırımcılar için her zaman bir iş ortağı konumundadır. İstanbul’da bir merkez ofis ve showroom, Ankara’da bir satış ofisi ve Gebze’de depomuz bulunmakta. Değerli ev sahibi ve mimar dostlarımızla Bodrum’da buluşmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Pandeminin evlere verilen önemi artırdığına dikkat çeken Yalçın, “Ev sahipleri, bahçede açık mutfak ve barbekü sistemleri, balkon tasarımları, konforlu oturma köşeleri gibi sosyalleşmeye zemin hazırlayan bir düzen oluşturmaya çalışıyor. Reynaershome olarak ev sahiplerine geniş yüzeyli pencereler, kayar ve katlanır sistemler, kış bahçesi sistemleri gibi alternatifler önererek kendi ihtiyaçlarına uygun olanı seçmelerini sağlıyoruz. Ürünlerimizi sergilerken de misafirlerimizin kendilerini ev ortamında hissederek deneyimlemeleri için özel iç mekanlar oluşturduk” diye konuştu.