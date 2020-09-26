‘Beş yıldızlı otel olacak’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, virüs önlemleri nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında önemli mesajlar verdi. Pandemi sürecinde yapılan çalışmaları aktaran Soyer, Hilton İzmir’in faaliyetlerine son vermesinin ardından boşalacak tesisin de yeniden beş yıldızlı otel olması için bazı uluslararası zincirlerle görüşmeler yapıldığını açıkladı, “Daha geleceğini de düşünüyorum. İzmir’in cazibesini veya avantajlarını kaybetmesi gibi bir durum söz konusu değil” diye konuştu.



Çıtası yükselecek



İzmir Büyükşehir, Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in ve İnogar’ın kurucu ortağı oyuncu Mert Fırat ve Sosyal Girişimci Itır Erhat’ın katılımı ile Meslek Fabrikası bünyesinde hayata geçirilecek olan Sosyal Girişimcilik ve Gıda Girişimciliği Programları için basın toplantısını düzenledi. Toplantının başlangıcında Fabrikalab ve FikrimİZ’in tanıtımı gerçekleştirildi.



Toplantının ardından ise merkezde gerçekleştirilen projeler incelendi. Yürütülecek çalışmalar ile geliştirilen projelerin İzmir’in çıtasının yükselteceğini söyleyen Başkan Soyer, “Bir taraftan pandemi döviz kurları derken güncel hayatımızda bizi alıp götüren bir hikâye var ancak diğer yandan gelecek derdi var. Tam da bunu yaparken İzmir’in çıtasını yükseltecek bir yapıyı kurmanın heyecanı yaşıyoruz” dedi.



“Fikrimiz Gıda Girişimciliği Programı” ve “Fikrimiz Sosyal Girişimcilik Programı”, Aralık ayında yapılacak iş planı yarışmaları ile sona erecek ve kazanan gıda girişimleri ve sosyal girişimlerin ödüllendirilmesi planlanıyor.



Gastronomide işbirliği



İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, görevine yeni atanan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro’yu makamında ağırladı. Başkan Soyer’in gastronomi konusundaki işbirliği fikri ise Fransız heyet tarafından ilgiyle karşılandı. Soyer, Türk, Fransız ve Akdeniz mutfağını tanıtmaya yönelik ortak projelerin kültürel yakınlığı arttıracağına vurgu yaptı.