Beto, tat vermiyor

Süper Lig’de son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor’la 3-3 berabere kalarak salgın sonrası döndüğü ligde henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe’de kaleci Beto Pimparel, geride kalan haftalarda düşen performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Eski günlerini aratmaya başlayan ve sarı kırmızılılarda yönetimin maaşında indirim teklifine olumsuz cevap veren Portekizli’nin, başka kulüplerle de flört halinde olduğu öğrenildi. Son 3 maçta kalesinde 8 gol gören 36 yaşındaki file bekçisinin geleceğindeki belirsizlikler nedeniyle konsantrasyon sorunu çektiği iddia edildi. Ülkesinin takımı Sporting Lizbon başta olmak üzere Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklifler aldığı ileri sürülen Beto’ya yönetimden ve teknik ekipten uyarılar geleceği ifade edildi.

‘Israr yok’

Başkan Mehmet Sepil’in 3 sezondur kaleyi koruyan ve kaptanlık pazu bandını takan Beto’yla yeniden masaya oturacağı ve tecrübeli kaleciyle ilgili belirsizliği ortadan kaldıracağı vurgulandı. Koronavirüs salgını yüzünden ekonomiyi de düşünen Sepil’in Beto’nun indirime yanaşmaması durumunda ise ısrarcı olmayacağı kaydedildi. Taraftarın en sevdiği isimler arasında yer alan Beto Pimparel, Göztepe forması giydiği günden bu yana fark yaratan oyuncuların başında geliyor. Sarı kırmızılılarda çok kritik kurtarışlara imza atan, özellikle penaltılara geçit vermemesi ile ön plana çıkan Beto, kariyerinde birçok başarı elde etti. Porto ve Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi’nde kupayı havaya kaldıran Beto, Portekiz Milli Takımı’nda da birçok önemli müsabakada görev yaptı.