İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından Mimarlık Haftası nedeniyle düzenlenen, “Kent hakkı İzmir projeleri” konulu söyleşiye katıldı. Başkan Soyer, “Havra Sokağı’ndaki çalışmalara bu ay başlayacağız. Kültürpark’ta kurulan üretici pazarı hakkındaki hassasiyeti de anlıyorum anacak pazaryeri kalıcı değil. Beton yok, işgal yok” dedi.