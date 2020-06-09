Beyağaç’ta su sorunu kalmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Beyağaç’da sürdürdüğü altyapı çalışmalarını tamamladı. DESKİ, ilçeye 70 kilometre içme suyu hattı ile 47 kilometre kanalizasyon hattı olmak üzere toplamda 117 kilometrelik altyapı hattı döşedi. Ayrıca Beyağaç’ın ihtiyacı olan 1000 metreküplük içme suyu deposu da inşa edildi, vatandaşların hizmetine sundu.

Sırada üstyapı var

İlçenin en önemli ihtiyaçları arasında bulunan altyapı çalışmasını tamamladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. İlçemizi modern bir altyapıya kavuşturduk. Sırada üstyapı çalışmaları var” diye konuştu.