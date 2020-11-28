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    28.11.2020 - 07:00 |

    Beyaz eşya yardımına devam

    Depremde evleri ağır ve orta derecede hasar görenlerin yeni yuvalarındaki beyaz eşya ihtiyaçları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra ‘Halkın Bakkalı’ üzerinden yapılan bağışlarla karşılanıyor.

    Beyaz eşya yardımına devam

    Depremde evleri ağır ve orta derecede hasar görenlerin yeni yuvalarındaki beyaz eşya ihtiyaçları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra ‘Halkın Bakkalı’ üzerinden yapılan bağışlarla karşılanıyor. İncelemeleri tamamlanan 147 hanenin buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, kanepe, setüstü ocak, yatak gibi ihtiyaçları teslim edildi.
    Depremden etkilenenlerin en büyük ihtiyaçlarının beyaz eşya olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Halkın Bakkalı üzerinden dayanışma kampanyasına verilen destek miktarı 21.5 milyonu geçti. Dayanışmayı ne kadar büyütürsek yaralarımızı o kadar çabuk sararız” dedi.
    www.halkinbakkali.com adresinden çift kişilik yatak ve baza, tek kişilik yatak ve baza, buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak ve elektrikli süpürge siparişi verebiliyor.

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