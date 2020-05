Beydağ teyakkuz halinde

Başta temizlik ve zabıta ekipleri olmak üzere tüm personelin seferber olduğunu belirten Başkan Yılmazlar, “Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla yardıma her zaman hazırız. Fen İşleri ekiplerimiz, her gün düzenli olarak eczaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, toplum sağlığı merkezlerini, aile hekimliklerini ve sokakları ilaçlıyor. Ayrıca her hafta Semt Pazarı’na gelen vatandaşıma maske, eldiven, dezenfektan gibi ürünleri dağıtıyoruz. Aynı zamanda yalnız yaşayan değerli büyüklerimizin evlerinden çıkmalarını önlemek amacıyla market ve benzeri alışverişlerini ekiplerimiz yapıyor” dedi.



Başkan Yılmazlar, “Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bizi arasınlar yemek ihtiyaçları varsa biz kendilerini ulaşmaya hazırız. Panik yapmayalım ama basit olan tedbirlerin hepsini aksatmadan aralıksız uygulayalım” diye konuştu.