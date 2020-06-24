BİST115.3390.00EURO7.750.02USD6.850.07ALTIN389.900.94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Beydağ’da ilk hasat
    ABONE OL
    24.06.2020 - 07:00 |

    Beydağ’da ilk hasat

    Beydağ Belediyesi, 2 bin yıllık ata tohumuyla ekilen buğdayın ilk hasadını yaptı.

    Beydağ’da ilk hasat

    Beydağ Belediyesi, 2 bin yıllık ata tohumuyla ekilen buğdayın ilk hasadını yaptı. Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da, karakılçık buğdayığının ilk hasadına katıldı. Çiftçiye örnek olmak ve teşvik etmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yılmazlar, “Genetiği değiştirilmemiş sağlıklı ata tohumlarımızın ilçemiz genelinde ekimini ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Kendi buğdayımızı üreterek, eskiden olduğu gibi kendi yetiştirdiğimiz buğdaydan ekmeğimizi yapacak ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Artık dışarıdan sağlığımızı olumsuz etkileyecek tohumlar yerine, ata tohumu olarak bilinen karakılçık tohumlarımızı kullanacağız. Ayrıca Her Köye Bir Fırın projesi kapsamında yerleştirdiğimiz fırınlarla hemşehrilerimiz karakılçık buğdayından kendi ekmeğini yapacak” dedi.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

    Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

    ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

    ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

    Sıradaki Haber