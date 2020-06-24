Beydağ’da ilk hasat

Beydağ Belediyesi, 2 bin yıllık ata tohumuyla ekilen buğdayın ilk hasadını yaptı. Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da, karakılçık buğdayığının ilk hasadına katıldı. Çiftçiye örnek olmak ve teşvik etmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yılmazlar, “Genetiği değiştirilmemiş sağlıklı ata tohumlarımızın ilçemiz genelinde ekimini ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Kendi buğdayımızı üreterek, eskiden olduğu gibi kendi yetiştirdiğimiz buğdaydan ekmeğimizi yapacak ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Artık dışarıdan sağlığımızı olumsuz etkileyecek tohumlar yerine, ata tohumu olarak bilinen karakılçık tohumlarımızı kullanacağız. Ayrıca Her Köye Bir Fırın projesi kapsamında yerleştirdiğimiz fırınlarla hemşehrilerimiz karakılçık buğdayından kendi ekmeğini yapacak” dedi.