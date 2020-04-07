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    HaberlerEge Haberleri Beydağ’da temİzlİk tam gaz devam edİyor
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    07.04.2020 - 07:00 |

    Beydağ’da temİzlİk tam gaz devam edİyor

    Beydağ Belediyesi koronavirüs salgını dolayısıyla tehlike arz eden asansörlerde dezenfektasyon çalışması başlattı.

    Beydağ’da temİzlİk tam gaz devam edİyor

    Beydağ Belediyesi koronavirüs salgını dolayısıyla tehlike arz eden asansörlerde dezenfektasyon çalışması başlattı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün dışarı çıkan pek çok insanın bir şekilde temas ettiği asansörleri dezenfekte etti. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “İlçemizde bulunan tüm asansörleri dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız yeter ki evde kalsın, bizler onlar için sokaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
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    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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