07.04.2020 - 07:00 |
Beydağ’da temİzlİk tam gaz devam edİyor
Beydağ Belediyesi koronavirüs salgını dolayısıyla tehlike arz eden asansörlerde dezenfektasyon çalışması başlattı.
Beydağ Belediyesi koronavirüs salgını dolayısıyla tehlike arz eden asansörlerde dezenfektasyon çalışması başlattı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün dışarı çıkan pek çok insanın bir şekilde temas ettiği asansörleri dezenfekte etti. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “İlçemizde bulunan tüm asansörleri dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız yeter ki evde kalsın, bizler onlar için sokaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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