Beydağ’ın gururları

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, YKS ve LGS sınavlarında başarılı olan gençlerle yemekte buluştu. Gençleri tebrik eden Yılmazlar, “Sınav her şey değil sizin varlığınız, sizin evlat oluşunuz en kıymetli şey. Gelişmiş ülkeler ve medeniyetler, şüphesiz kendini geliştirmiş, kültürlü bireylerden meydana gelir. Sizler de hem kendinizi geliştirip vatana, memlekete, insanlığa faydalı birer birey olma yolunda çok çalışıp çaba sarf edeceksiniz, hem de Beydağımızı ve bizleri en iyi şekilde temsil ederek övünç kaynağımız olacaksınız” dedi. Kaymakam Abdurrahman Çelebi de, tüm öğrencilerden şehirlerinin, ülkelerinin geleceği için hayaller kurmalarını ve peşinden koşmalarını istedi.