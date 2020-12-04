‘Beyninizde aşın’

MARMARİS’TE, 8 yaşında elektrik akımına kapılması sonucu sağ kolu dirsek altından ampute edilen milli yelkenci Hüseyin Akbulut (33), yaşamdan hiç kopmadı. 23 yaşında bir yelken kulübüne giderek deniz sevgisini ve yelkenli merakını anlatan Akbulut, zorlu bir eğitim alıp, sıkıntılı süreçlerden geçerek 10 yılda profesyonel yelkenci oldu. Akbulut, katıldığı Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki yarışlarda, bireysel ve kurduğu ‘Türkiye Engelli Yelkenciler Grubu’ adı altında kendisi gibi 6 engelli sporcuyla beraber çok sayıda ödül kazandı.

3 yıl önce antrenörlük belgesi alan Akbulut, en son hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi. Akbulut, “Dertlerimi unuttuğum tek yer deniz. Topluma örnek olmak için mücadele veriyorum. Her şey beyninizde istemekle başlıyor” dedi.



