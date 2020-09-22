Bilgi güvenliği belgeyle taçlandı

Ege İhracatçı Birlikleri, bilgi güvenliği kültürünü oluşturmak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum çalışmalarının ardından Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurdu, ISO 27001 belgesini aldı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “ISO 27001, bilginin korunması için doğru insan kaynakları, prosedürler ve bilgi teknolojileri altyapılarıyla hedeflenen güvenlik düzeyini sağlıyor” diye konuştu.