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    HaberlerEge Haberleri Bilim İle teknoloji buluştu
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    27.11.2020 - 07:00 |

    Bilim İle teknoloji buluştu

    Ege Üniversitesi ve Vestel, üniversite- sanayi işbirliğine örnek olacak bir protokole imza attı.

    Bilim İle teknoloji buluştu

    Ege Üniversitesi ve Vestel, üniversite- sanayi işbirliğine örnek olacak bir protokole imza attı. Ege Üniversitesi, Vestel’in ürün- teknoloji geliştirme, farklılaştırma ve onay süreçlerinde bilimsel danışmanlık yapacak. Bu süreçte, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi, tüketici faydasının yükseltilmesi ve müşteri deneyiminin en üst seviyeye taşınması ana hedef olacak. Protokol ile uzun dönemde doktora tezlerinin yazılması, akademik çalışmaların yapılması ve TÜBİTAK projelerine başvurulması da planlanıyor.
    Katkısıyla güveni artıracak
    Üniversite- sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden birini gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “İmzaladığımız protokol, üniversitemizde akademik olarak üretilen bilgilerin teknolojik olarak yatırıma ve katma değere dönüştürülmesinde etkili olacak” dedi.
    Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, “Sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşımla daha az enerji ve su tüketen, hava kalitesini artıran, hijyeni ön plana çıkaran, daha sessiz çalışan, rekortmen ürünler, gıda israfının önüne geçmeye yardımcı teknolojiler üretiyoruz. Tüketicilerimizin, üstün performans sağlayan ürünlerimizi güvenle tercih edeceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

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