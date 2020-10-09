Bir adım önde

Torbalı Ticaret Odası (TTO) dünyanın en büyük dijital ticaret platformlarından TradeAtlas.com ile protokol imzaladı. “Yüz yüze görüşmeler azalıp fuarlar iptal olunca online hizmet adına önemli bir işbirliğine imza attık” diyen TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Üyelerimiz, 230 ülkedeki 15 milyon ithalatçı ve 12 milyon ihracatçı firmanın bilgilerine ve ticari sevkiyatlarına, 1 milyardan fazla konşimento belgesine ve gümrük beyannamesine tek bir tıkla erişecek. Üyelikte de yüzde 10 indirim alacak. Ayrıca, üyelik bedelinin yüzde 80’i ihracat odaklı dijital faaliyetler desteğiyle Ticaret Bakanlığı tarafından üyelik sonrası geri ödeniyor”ifadelerini kullandı. İhracatta istihbaratın önemine değinen Olgun, şöyle konuştu:

‘İpler elinizde’

“Üyelerimiz elde ettikleri pazar bilgileriyle masaya oturacak. Müşteriyle görüşmeyi kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilecek. Demir-çelik sanayi, gıda ve meşrubat, makine ve aksamlar, tarım hayvancılık ve su ürünleri, ağaç ve orman ürünleri gibi ihracat sektörlerimizde, ülkemiz ve dünya sıralamasında Torbalı’nın hak ettiği yeri alması için üyelerimizi bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz.”