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    HaberlerEge Haberleri Bir ayda 11 ton atık şişe
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    17.06.2020 - 07:00 |

    Bir ayda 11 ton atık şişe

    2020’yi Çevre Yılı ilan eden Bergama Belediyesi, bir ay içinde 11 ton atık şişe topladı.

    Bir ayda 11 ton atık şişe

    2020’yi Çevre Yılı ilan eden Bergama Belediyesi, bir ay içinde 11 ton atık şişe topladı. İlçe genelinde 59 noktaya yerleştirilen Atık Cam Kumbaraları’nda bir ayda toplanan şişeler geri dönüşüme kazandırıldı. Daha yeşil ve daha temiz bir Bergama için çalıştıklarını belirten Başkan Hakan Koştu, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi ile israfı önleyipk kaynakların daha verimli kullanılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Konuyla iligli bilgilendirdiğimiz Bergamalılar ile bu başarıya imza attık. ‘Parolamız Sıfır Atık Bergama’ diyoruz. Çocuklarımız için, israf etmeden geleceğimize yatırım yapıyoruz” dedi.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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