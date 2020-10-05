Bir ayda 748 kaza

İKİNCİ yaşını kutlayan Radyo Trafik, İzmir’de ana yollarda eylül ayı içinde 748 trafik kazası yaşandığını belirtti. Pandemi döneminde trafiğe 125 bin araç daha dahil edildi. Kazalardan 640’ı hasarlı, 95’i yaralanmalıydı. 13’ünde de hayatını kaybedenler oldu. Ana yollar üzerinde en çok kazanın meydana geldiği bölge çevre yolları oldu. Koyundere Kavşağı ile Güzelbahçe Kavşağı arasında kalan bölümde, 128 olay rapor edildi. Kemalpaşa Çevre Yolu, Aydın Otoyolu ve Çeşme Otoyolu’nda da 3’er kaza meydana geldi.

Metropol ilçeleri birbirine bağlayan arterlerde de en çok kaza Ankara Caddesi’nde oldu. Yeşildere Caddesi’nde 45, Anadolu Caddesi ve Mürselpaşa Bulvarı’nda da 37’şer olay oldu.