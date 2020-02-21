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    21.02.2020 - 00:10 |

    Bir başarı hikayesi

    Kars’tan çocuk yaşta İzmir’e kaçıp gelen Vehbi Akyar, azmetti; büyük bir fabrikanın sahibi oldu. 210 kişiye iş sağladı, rahatlamak istediğinde de fabrikanın arka bahçesinde kurduğu küçük koyun çiftliğine kaçıyor

    Bir başarı hikayesi

    Kars’ın Selim ilçesi Tuygun Köyü’nde doğan ve 15 yaşına kadar çobanlık yapan Vehbi Akyar (53), çocuk yaşta kaçıp geldiği İzmir’de büyük bir fabrikanın sahibi oldu.

    Dayısının yanında çıraklık yaparak havalandırma sistemleri işini öğrenen Akyar, İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi’nde kendi fabrikasını kurdu, sektörün lider isimleri arasına girdi. Geçmişini de asla unutmayan Akyar, fabrikasının bahçesine kurduğu küçük çiftliğinde koyun, keçi ve çok sayıda tavuk besliyor.
    Akyar’ın en büyük yardımcısı 20 yaşındaki oğlu Ekonomi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Murat Akyar oldu.

    ‘Gözlerim kamaştı’

    Çocukluğundan beri sorumluluk almayı sevdiğini ve zorluklarla mücadele ederek büyüdüğünü anlatan Akyar, “Köyümde 30 nüfuslu bir ailem vardı. 4 amcam ve çocuklarıyla birlikte aynı evi paylaşıyorduk. Evin en büyüğü bendim. Yaz kış hayvanlarla ilgileniyordum. Hayvancılık zordu, çobanlık daha da zordu” dedi. Dedesinin İzmir’de oturduğunu öğrenen Akyar, ilkokulu zorluklarla köyünde bitirdikten sonra hep İzmir’e gelme hayali kurduğunu anlattı, “Para biriktirdim. Kimseye haber vermeden otobüse bindim. Domates ekmek yiye yiye İzmir’e geldim. Konak Meydanı’nı gördüm gözlerim kamaştı, ama hiç korkmadım” diye konuştu. Akyar, İzmir’de dayısının yanında havalandırma işini öğrendiğini vurgulayan başarılı işadamı, sözlerine şöyle devam etti:

    ‘Çalışmayı sevdim’

    “Gözüm karaydı. Hayatım boyunca hep ileri baktım. Yanıma aldığım ilk mühendis hala sağ kolum ve fabrikanın genel müdürü. İlk ay onun maaşını nasıl vereceğimi düşündüm.

    O adamın psikolojisi bozulursa verim alamazdım. Kendim yemedim onun maaşını verdim. 10 kişi 20, 30, 40 kişi derken hep büyüdük. Karabağlar’da 500 metrekare yerden Halkapınar’da 4 bin metrekare yere geçtim. Sonra buranın arsasını aldım. Parayı değil, hep işi sevdim. 30 senedir bu işi yapıyorum. Kimseyi kırmadım, işini yarım bırakmadım. Yanımda çalışanların en az kıdemlisi 10 yıllık.” İş yerinde çalışan 34 kişinin hemşehrisi olduğunu belirten Akyar, firmasında 33’ü mühendis, yaklaşık 210 kişiyi istihdam ediyor, 42 ülkeye ihracat yapıyor. Akyar, kendi köyüne bir ilkokul da kazandırdı.

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