‘Bir elmanın iki yarısıyız’

Tarihi geçmişe sahip iki komşu kent arasındaki ilişkileri geliştirmek, ortak projeler üreterek bölgeye ve ülkeye birçok farklı alanda katkı sunmak amacıyla Bodrum Belediyesi ile Milas Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat törende, “Bu kardeşlik özümüzde var olanı şimdi yatırımlarla, çalışmalarla ve projelerle daha organize bir şekilde yürütülmesini sağlayacak bir birlikteliğe dönüşmesidir” diye konuştu. Milas ve Bodrum’un birbirine çok benzer yanlarının olduğunu ancak kültürel farklılıklarıyla büyük bir zenginlik oluşturduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Bu iki ilçeyi biz ‘Bir Elmanın İki Yarısı’ olarak tanımlıyoruz. Karya Belediyeler Birliği bizim yeni alan projemiz. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından meclislerimize ve bakanlıklarımıza götüreceğiz” dedi.