Bir evden daha fazlası

Avcılar İnşaat, yeni projesi Avcılar Next’i Bornova’da hayata geçiriyor. 700 ton demir ve 6 bin metreküp beton kullanılan projenin temeli, 30 saat gibi kısa bir sürede atıldı. Bornova’daki projeyle yatırımcılara özel ‘yeni nesil yatırım’ modeli de hayata geçirildi. Ticari alanlar ve konutlar için garantili kira desteği sağlandı. Bin metrekarelik sosyal alana sahip projede ayrıca 4 bin metrekarelik Gençlik Parkı’da hayata geçirilecek. Temelleri yeni atılmasına karşın dairelerin yüzde 85’i, satıldı. Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, “Güven inşa ediyoruz, bu satışlar da Avcılar’a duyulan güvenin kanıtı” dedi.

- Deprem acısını yaşadık. Sizin yaptığınız binalarda durum nedir?

İzmirimize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere buradan bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden hemen sonra teknik ekibimizle tüm yapılarımızda inceleme yaptık. Böyle büyük bir depremde Avcılar’ın binalarında olumsuz bir durum yaşanmadı. Deprem açısından riskli bir kentte yaşıyoruz ve bu olay bize sağlıklı ve güvenli konutlar üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

- Depremzedelere yönelik çalışmanız oldu mu?

Depremin hemen ardından tüm gayrimenkul stoğumuzu depremzedelerin kullanımına açtık. 100’den fazla ailemiz şu an Avcılar’ın farklı projelerinde misafir. Elektrikten aidata, sudan doğalgaza kadar tüm giderleri üstlendik. İzmir her şeyimiz, İzmirliler en değerlimiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık.

Kira garantili

- Avcılar Next’e başlarken kendinize nasıl bir hedef belirlediniz?

Her projemizde yatırımcıya bir evden daha fazlasını sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda düşük metrekarelerle bile yüksek yatırım getirisi sağlayan bir sistem geliştirdik. Bu sisteme yeni nesil yatırım diyoruz. Yatırımcıyı maddi-manevi koruyan, aylık gelirini garanti altına alan bir model. Garantili kira desteği, aidat garantisi, teknik servis desteği, dekorasyon ve kiralama desteği sunuyoruz. Böylece artık gayrimenkul yatırımı bir uğraş olmaktan çıkıyor, yatırımcının yerine her şeyi biz düşünüyoruz.

- Yeni nesil yatırım nasıl fırsatlar sunuyor?

Buradan konut sahibi olanlar aldıkları günden itibaren kazanmaya başlıyor. Dairelerde 5 bin, ticari alanlarda 10 bin liraya varan kira garantisi var. Full eşyalı, aidatın olmadığı projede tapu harcı da bulunmuyor.

- Kira garantili sistemi biraz daha açabilir miyiz?

Satın alınan dairenin boş kalma derdi yok. Proje bitimi itibariyle yatırımcının kira garantisi başlamış oluyor. Eğer dairenizi kiraya verdiyseniz ve kiracınız çıktıysa, Avcılar Ofis Gayrimenkul, size yeni kiracı buluyor. Bulunmadığı takdirde de kirayı ödemeye devam ediyor. Diyelim ki 2+1 dairelerde 5 bin lira kira garantisi var ama siz 3 bin liraya kiraya verdiniz, üzerini de biz tamamlıyoruz.

İçinde yok yok

- Bu projede ne gibi ayrıntılar var?

Öncelikle şunu söylemeliyim. İzmirli hayatın dışında kalmayı sevmiyor, bu doğrultuda projemiz her zamanki gibi merkezi bir konuma inşaa edildi. Forum Bornova’nın hemen yanında, çevreyoluna bir dakikalık mesafede. Yaşamı ve yatırımı daha prestijli hale getirecek tüm detayları tek tek düşündük. 10 bin metrekare arsa üzerine kurulacak projemiz üç bloktan oluşacak. Bunlardan ikisi konut ve ticari ünitelerden, diğeri ise sosyal alanlar ve ticari üniteler olacak. Stüdyo tipi dairelerinin yanı sıra 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alacak. Tamamı eşyalı dairelerin hepsinde birer balkon bulunacak. Daire sahiplerine aynı zamanda benzersiz bir sosyal alan da sunuyoruz.

- Neden benzersiz bu sosyal alan?

1000 metrekarelik bir sosyal alandan bahsediyoruz, burada yaşamı dört duvar arasından çıkarabilmek için elimizden geleni yaptık. İçinde kütüphanesi, çarşısı, kapalı otoparkı, fitness merkezi, saunası, pilates ve kick boks alanları, jakuzi odası, yüzme havuzu, cep sineması, eğlence salonuna kadar her şey var, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Projemizin 4 bin metrekaresine de Gençlik Parkı inşa edilecek. Tamamen gençlere hitap edecek. Amfisi olan, gençlerin müzik ve eğlence etkinlikleri yapabilecekleri, ücretsiz internetin olacağı bir alan olarak tasarladık.

Erken teslim

- Proje teslimi ne zaman?

Net teslim tarihi Haziran 2022 ancak biz 2021’de teslim etmeyi planlıyoruz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun hız kesmeyeceğiz.

- Nasıl bu kadar hızlı teslim edebiliyorsunuz?

30 yıllık tecrübemizin ve çalışkan personelimizin büyük payı var. Her projede kaliteli iş, en üst düzey güvenlik, sürdürülebilir ve hızlı sonuçlar için, en iyi uzman ve kaynaklarla çalışıyoruz. Emeklerimiz karşılıksız kalmıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde dahi insanlar, yatırım için Avcılar İnşaat’ı tercih ediyor. Bunun altında yatan tek şey ise yaptığımız işe duyulan güven.