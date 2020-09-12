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    12.09.2020 - 07:00 |

    Bir milyon litre atık su toplandı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Mavi Deniz Temiz Kıyılar” projesi ile başlattığı denizden atık toplama hizmetinde, 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su, 2 bin 941 litre sintine ve 106 bin 778 jumbo boy poşet katı atık toplandı.

    Bir milyon litre atık su toplandı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Mavi Deniz Temiz Kıyılar” projesi ile başlattığı denizden atık toplama hizmetinde, 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su, 2 bin 941 litre sintine ve 106 bin 778 jumbo boy poşet katı atık toplandı.
    Toplanan atıkların Büyükşehir’e ait tesislerde bertaraf edildiğini belirten Başkan Osman Gürün, “Denizlerimizi temiz tutmak için bize düşen önemli görevlerden biri de atıkları teknelere gidip toplamak. Teknelerimizi ve tesislerimizi artırıp tertemiz denizlerde misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

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