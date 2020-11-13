Bir yıl kalacaklar, evin eşyası onların olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedelere tahsis ettiği Uzundere’deki konutları inceleyen Başkan Tunç Soyer, her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 224 konutun büyük ölçüde hazır hale getirildiğini dile getirdi.

Soyer, depremzedelerin çadırlardaki yaşamına en kısa sürede son vermek istediklerini belirtti, “Biz dört dörtlük bir yer yapıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılanmış şekilde binaları hazırlıyoruz ve yurttaşlarımızı bekliyoruz. Soğukta, emlakçı ve komisyoncuyla uğraşmadan, bir yıllık kira bedelini düşünmeden, huzurla yaşayacakları bir mekan hazırlıyoruz. Depremzedeleri de bu konutlara davet ediyoruz” dedi.

Depremzedelere tahsis edilen daireler temizlenerek kullanılır hale getirildi. Elektrik ve su bağlantıları yapılan konutlara beyaz eşya ve mobilya sektörünün önemli firmaları tarafından bağışlanan sıfır eşyalar da yerleştirildi.

Konutlarda bir yıl boyunca oturma hakkına sahip olacak depremzedeler, evden ayrılırken eşyayı da yanlarına alabilecekler.

‘Dayanışma örneği’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, kenti etkileyen depremle ilgili konuştu. Başkan Soyer, “İzmir çok önemli bir sorunla karşı karşıya. Bunun çözümü buradaki birlik, beraberliğimizden geçiyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarla çok uyumlu bir süreç geçirdiklerini belirten Soyer, “Birlikte çalışma, beraber olma, herkesin işin ucundan tutması ileride çok güzel hatırlayacağımız ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir dayanışma örneğiydi” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da, birlikte çalışma iradesi gördüklerini kaydeden Soyer, “Bir daha felaketleri yaşamamak için güçler birleştirilmeli” vurgusunu yaptı.

Depremzedelere beyaz eşya desteği

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Halkın Bakkalı üzerinden yapılabilecek bağış seçeneklerine buzdolabı, çamaşır makinesi, setüstü ocak ve elektrikli süpürge seçenekleri eklendi. Kampanyaya katılmak isteyenler, www.halkinbakkali.com adresinden 1.995 liraya buzdolabı, 1.605 liraya çamaşır makinesi, 540 liraya ocak, 675 liraya elektrikli süpürge siparişi verebiliyor.