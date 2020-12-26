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    HaberlerEge Haberleri BİR YILDA 18 TON ATIK YAĞ
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    26.12.2020 - 07:00 |

    BİR YILDA 18 TON ATIK YAĞ

    Merkezefendi Belediyesi, evlerden ve işyerlerinden bitkisel atık yağları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

    BİR YILDA 18 TON ATIK YAĞ

    Merkezefendi Belediyesi, evlerden ve işyerlerinden bitkisel atık yağları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. 2020 yılı içerisinde ayda 1.5 ton olmak üzere toplamda 18 ton bitkisel atık yağ toplandı. Toplanan atık yağlar biyodizel akaryakıt üretiminde kullanılmak üzerine belirlenen tesislere gönderiliyor.
    Geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırdıklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Bitkisel yağ atıkları doğaya karıştıkları zaman geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün bir litre bitkisel atık yağın lavabolardan dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kirletebiliyor” diye konuştu.
    Belediye, her üç litre bitkisel atık yağ karşılığında da renkli mikro fiber temizlik bezi veya sıvı deterjan hediye ediyor.

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