Bir yılda 23 proje

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 2021 yılı içinde rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında, seçim beyannamesinde de yer alan 23 kalem projeye başlayacaklarını söyledi. Belediye olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Bilgin, yeni yıl projelerini açıkladı. Başkan Bilgin, “İlçe girişine alışveriş merkezi yapılacak. Yüksekokul binasının yapımı tamamlanacak. Hizmet binası yapılacak. Mıcır ve filler malzemesinin üretileceği taş ocağı hizmete açılacak. Sanayi sitesine dükkanlar eklenecek. Kavşak bölgesinde peyzaj düzenlemeleri başlayacak” dedi.

‘İlçe kalkınacak’

Saruhanlı’nın kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlçe merkezine bisiklet yolu kazandıracağız, ayrıca kır düğün salonu, kreş ve gündüz bakımevi yapılacak. İşçiler için kapalı ve ısıtmalı servis bekleme kabinleri yerleştirilecek, köylü pazarı kurulacak. Arazi yolları asfaltlanacak, ıslah çalışmaları devam edecek. Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi kurulacak. Apak Mahallesi’nde Zeytin Alım Merkezi, Halitpaşa Mahallesi’nde de yeni sanayi sitesi hayata geçirilecek. Halitpaşa Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı yenilenecek, canlı hayvan pazarı yapılacak. Azimli ve Tirkeş mahallelerine halı saha kazandırılacak. Dilek Mahallesi’ne düğün salonu ve ekmek fırını yapılacak, Ali Ziya Parlar Spor Kompleksi hizmete açılacak. Mütevelli Mahallesi’ne taziye evi ile kapalı pazaryeri Yapılacak, Hacırahmanlı Mahallesi’nde de kapalı pazaryeri yükselecek.”

Sümeyye’nin sandalye sevinci

SARUHANLI Mütevelli Mahallesi’nde yaşayan ve doğuştan engelli olan Sümeyye Yürük, annesi Zeynep Yürük’ün sırtında olduğu fotoğraflarla gündeme geldi. Görüntüleri gören Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, altyapı çalışmaları sırasında Yürük ailesinin evlerinin önünde oluşan bozulmaların geçici olarak çözülmesi için dolgu malzemesi döktü. Ayrıca Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu aileyi ziyaret etti, Yürük’e tekerlekli sandalye hediye etti.

Kuğu, “Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.